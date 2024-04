Europa League, l’iniziativa per i tifosi di Milan Roma a Milano: tutti i dettagli

Cresce l’attesa per Milan Roma di questa sera. In vista del match di Europa League in zona Duomo ecco l’iniziativa per i tifosi

Mancano poche ore a Milan Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di andata di Europa League 2023-24. In avvicinamento alla partita ecco l’iniziativa dedicata ai tifosi delle due squadre e non solo:

come riportato da Sky Sport, in via Torino nella sede del negozio è possibile scattare una foto con il trofeo originale proprio dell’Europa League.