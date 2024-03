Europa League Milan, le quote predicono le semifinali della competizione: ecco le favorite secondo i bookmaker

Il Milan sfiderà in Europa League la Roma, in un derby tutto italiano dove sono i rossoneri i favoriti per il passaggio del turno. Almeno per i bookmaker: i rossoneri sono quotati a 1.75 mentre i giallorossi a 2.00. Quasi spacciata l’Atalanta quotata a 4.00 contro l’1.22 del Liverpool.

Le altre due semifinaliste dovrebbero essere secondo le quote il Bayer Leverkusen, favorito a quota 1.36 contro il West Ham dato a 3.00 e il Marsiglia, in leggero vantaggio rispetto al Benfica con 1.75 contro il 2.00 dei portoghesi..