Euro2020, Rosetti e il VAR: «Vi svelo tutte le novità dell’Europeo»

Il designatore degli arbitri UEFA, Roberto Rosetti, ha parlato delle linee guida per Euro2020: ecco le sue parole sul VAR

«Vogliamo che si intervenga soltanto nelle situazioni chiare ed evidenti, non negli episodi ‘grigi’ che devono essere lasciati all’intepretazione dell’arbitro in campo». Queste le parole di Roberto Rosetti relative all’utilizzo del VAR a Euro2020, riportate da Sky Sport.

Ci saranno alcune novità a Euro2020, come ad esempio le presenze in sala VOR: ci sarà il VAR, l’AVAR, un assistente per il fuorigioco, da un quarto Var di supporto e da tre operatori. Tutti i VAR lavoreranno da remota in una sala nella sede UEFA di Nyon.