Euro 2032 ufficiali in Italia: Milan, Inter e Roma accelerano per lo stadio

Il tempo scorre. L’Italia insieme alla Turchia ospiterà gli Europei nel 2032. Milan, Inter e Roma devono accelerare per il nuovo stadio:

Come riportato da Calciomercato.com Christillin ha evidenziato il nodo riguardante il nostro Paese. La maggior parte degli impianti presenti sul territorio italiano hanno una vita media di circa 68 anni. L’Italia ha gli stadi più vecchi fra quelli in dotazione nei cinque maggiori campionati europei. Lo stesso membro del Consiglio UEFA ha tracciato quella che dovrà, necessariamente, essere la linea da questo giorno in poi: ristrutturare, o meglio, costruire impianti del tutto nuovi per farci trovare pronti all’appuntamento fissato per il 2032. Ma, in questo momento, quali società hanno uno stadio di proprietà? Quali stanno lavorando per averne uno o per ristrutturare gli attuali impianti in gestione dal Comune? A che punto sono i lavori delle società designate che permetteranno alla FIGC, entro il 2026, di presentare la lista delle cinque sedi (più una) per il 2032?