Euro 2020: la magia del calcio riaccende gli stadi

Euro 2020: il pubblico torna protagonista ma a Londra semifinali e finale non avrà il tutto esaurito, a causa delle restrizioni Covid

Il pubblico torna protagonista ad Euro 2020. A Londra, però, semifinali e finale non avrà il tutto esaurito. A Wembley non vi sarà il sold out perché il Freedom Day è stato rinviato al 19 luglio.

Ieri invece a Budapest si sarebbe manifestata la maggior affluenza (senza mascherina) degli ultimi 40 anni del calcio ungherese. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.