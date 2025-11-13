Età media Milan, la statistica sulla squadra di Massimiliano Allegri non passa inosservata: Il dato

Connect with us

Età media Milan, importante statistica sui rossoneri: la squadra allenata da Massimiliano Allegri è dodicesima in Serie A

I dati di inizio stagione in Serie A evidenziano come i club stiano bilanciando giovani promesse ed esperti calciatori. L’analisi dell’età media delle rose (calcolata sui giocatori impiegati) rivela che il Milan si posiziona come la 12ª squadra più “anziana” del campionato, con un’età media di 26,5 anni (su 24 giocatori impiegati).

Il trend vede la Lazio come squadra più matura, con un’età media di 28,3 anni, seguita dal Napoli (28,2) e dall’Inter (27,8).

All’opposto, la formazione più giovane è il Parma, con una media di soli 24,5 anni, seguito da Lecce (24,7) e Cagliari (25).

