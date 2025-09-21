Estupinan a Milan Tv: «Mi sento bene e in crescita. Con Allegri va benissimo, scherza molto ma quando c'è da lavorare...»

Estupinan, terzino sinistro del Milan, ha commentato con soddisfazione la vittoria in trasferta contro l’Udinese: le dichiarazioni

Pervis Estupiñán, il talentuoso difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post-partita della vittoria per 0-3 contro l’Udinese. Le sue parole, cariche di entusiasmo e professionalità, offrono uno sguardo approfondito sulla mentalità vincente che sta prendendo piede a Milanello, un progetto guidato dal tecnico Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare.

Le dichiarazioni del giocatore ecuadoriano mettono in evidenza la profonda soddisfazione per la prestazione della squadra. “La verità è che siamo molto contenti. Abbiamo fatto un’ottima partita,” ha esordito Estupiñán. La vittoria non è stata casuale, ma il frutto di un’analisi meticolosa dell’avversario. “Abbiamo studiato l’avversario per capire dove potessimo attaccare e l’abbiamo fatto. Adesso torniamo a casa con i 3 punti insieme.” Questo sottolinea l’attenzione ai dettagli e la preparazione tattica che il Milan sta mettendo in campo, un chiaro segno del lavoro quotidiano e settimanale che si svolge sotto la guida di Allegri. Il difensore ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra e i tifosi, dimostrando l’importanza del gruppo per il raggiungimento degli obiettivi. “Grazie ai miei compagni, ai tifosi che ci hanno seguito e niente. Contento e dobbiamo continuare e pensare a martedì.”

Quando gli è stato chiesto delle sue condizioni personali, Estupiñán ha risposto con sicurezza, attribuendo i suoi progressi al contesto in cui si trova. “Bene. È il risultato del lavoro quotidiano, settimanale.” Le sue parole svelano il valore dei suoi compagni di squadra, menzionando specificamente il genio creativo di Luka Modrić e la solidità difensiva di Pavlović: “Gioco con giocatori molto bravi, sia con i piedi come Modric, che molto attenti come Pavlovic. Mi sto trovando molto bene con i miei compagni e sto migliorando partita dopo partita.” Questa sintonia all’interno dello spogliatoio è un fattore cruciale per il successo del Milan di Allegri.

Il rapporto tra Estupiñán e il tecnico Allegri è uno dei punti centrali dell’intervista. Le parole del giocatore dipingono un quadro di grande rispetto e ammirazione. “Molto molto bene. È un allenatore molto sorridente, che scherza molto, ma quando c’è da lavorare fa sul serio.” Allegri, con il suo approccio pragmatico ma anche umano, sta evidentemente conquistando la fiducia della squadra. Le sue indicazioni tattiche sono chiare e precise, come confermato da Estupiñán: “Ci sta dando idee, ci sta dicendo come affrontare le squadre partita dopo partita e i risultati si stanno vedendo.” Questa filosofia vincente sta portando i suoi frutti e il Milan sta dimostrando di essere una squadra solida e ben organizzata, candidata a un ruolo da protagonista nella Serie A. La gestione di Igli Tare, che ha saputo costruire una rosa equilibrata e di qualità, si sposa perfettamente con il lavoro sul campo di Allegri. Le dichiarazioni di Estupiñán, pubblicate su Milan TV, confermano che la strada intrapresa è quella giusta.