Estupinan ufficiale al Milan: il comunicato del club rossonero sul nuovo terzino sinistro

Estupinan è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: arriva il comunicato del club rossonero. Quarto colpo del Diavolo

Il calciomercato estivo del Milan si accende con un colpo importante per la difesa. L’AC Milan ha ufficialmente annunciato l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore ecuadoriano Pervis Estupiñán dal Brighton & Hove Albion FC. Un innesto di grande valore che rafforza ulteriormente il reparto arretrato rossonero, in linea con la visione del nuovo Direttore Sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, entrambi impegnati a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Estupiñán ha siglato un contratto quinquennale che lo legherà al Club rossonero fino al 30 giugno 2030, un chiaro segnale della fiducia riposta nelle sue qualità e nel suo futuro a San Siro.

L’arrivo di Estupiñán rappresenta un passo significativo per il Milan, che si assicura un terzino sinistro di caratura internazionale, noto per la sua spinta offensiva, la velocità e la solidità difensiva. La sua esperienza in campionati di alto livello come la Premier League e la Liga spagnola, unita alla sua presenza costante in Nazionale, lo rende un profilo ideale per le ambizioni del Diavolo. Con il numero 2 sulle spalle, Pervis Estupiñán è pronto a mettersi a disposizione di Allegri e a dare il suo contributo fondamentale per la corsa ai trofei.

La Carriera di Pervis Estupiñán: Un Percorso Costellato di Successi

Nato a Esmeraldas (Ecuador) il 21 gennaio 1998, Pervis Estupiñán ha intrapreso un percorso calcistico ricco di tappe significative. La sua formazione è avvenuta nel Settore Giovanile del LDU Quito, dove ha mostrato fin da subito segnali di grande talento. Il debutto in Prima Squadra nel settembre 2015 ha segnato l’inizio di una carriera promettente, con 45 presenze che ne hanno consolidato il ruolo.

Il suo cammino lo ha portato poi in Europa, dove ha vestito le maglie di diversi club, acquisendo esperienza preziosa e affinando le sue abilità. Tra le squadre in cui ha militato figurano Granada, Almeria, Maiorca e Osasuna, tutte esperienze che hanno contribuito a plasmare il difensore completo che è oggi. La svolta è arrivata con il trasferimento al Villarreal, dove ha collezionato ben 74 presenze e, soprattutto, ha conquistato un titolo di Europa League, un successo che ne ha accresciuto la visibilità internazionale.

Nell’estate 2022, il passaggio al Brighton lo ha catapultato nel campionato più competitivo del mondo, la Premier League. Con i Seagulls, Estupiñán ha totalizzato 104 presenze e messo a segno 5 gol, dimostrando la sua capacità di incidere anche in fase offensiva. La sua carriera è stata sempre accompagnata da una costante presenza in Nazionale: il debutto con la maglia maggiore dell’Ecuador nel 2019 è stato seguito da 48 presenze e 4 gol, confermando il suo status di punto fermo anche a livello internazionale.

Il Milan, sotto la direzione sportiva di Tare e la guida tecnica di Allegri, punta forte su giocatori di questo calibro per raggiungere i suoi obiettivi ambiziosi. L’arrivo di Estupiñán non è solo un rinforzo numerico, ma un investimento strategico per un club che vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La fonte di queste informazioni è l’AC Milan stesso, che ha comunicato l’ufficialità dell’acquisto.