Estupinan Milan, Cattaneo netto sul terzino! Ed esce il caso Theo Hernandez. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il deludente pareggio per 2-2 del Milan in casa del Parma ha sollevato un’ondata di critiche e preoccupazioni nell’ambiente rossonero. Il risultato, arrivato dopo essere stati in vantaggio per 2-0 e aver accarezzato il primo posto in classifica, è stato analizzato a fondo dal giornalista sportivo Marco Cattaneo durante il suo intervento nel podcast “Acronimi” di Repubblica. L’analisi di Cattaneo si è concentrata non solo sugli inspiegabili blackout della squadra ma anche sulle prestazioni individuali, puntando il dito in particolare contro il difensore ecuadoriano Pervis Estupiñán.

Milan, blackout fatali con le ‘piccole’

“Sabato è stato il giorno dei pareggi, il più rumoroso è stato quello del Milan,” ha esordito Marco Cattaneo, sottolineando la gravità del risultato. Il Diavolo, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, aveva dominato la prima mezz’ora, portandosi sul doppio vantaggio e dando l’impressione di avere la partita in pieno controllo.

Eppure, come già accaduto in precedenza in stagione contro squadre come Cremonese e Pisa, il Milan ha sciupato punti preziosi. “Il Milan ha buttato alle ortiche punti che invece era stato capace di conquistare con le grandi,” ha commentato il giornalista, individuando le cause nella scarsa precisione sotto porta nel finale e, soprattutto, nelle inspiegabili disattenzioni difensive che hanno permesso al Parma di completare la rimonta.

Estupiñán nel mirino: “Nullo, anzi, nocivo”

Il protagonista in negativo della débâcle difensiva, secondo Cattaneo, è stato il terzino sinistro Pervis Estupiñán, l’esterno difensivo arrivato per dare maggiore solidità e equilibrio al reparto arretrato. Il giocatore ecuadoriano è stato ritenuto direttamente responsabile su entrambi i gol subiti.

Cattaneo ha sintetizzato la sua delusione con un acronimo caustico: “Emergenza! Sostituire Theo, Urge Pervis! Invece Nullo: Anzi, Nocivo“. Il giornalista ha ripreso una critica spesso mossa al precedente terzino Theo Hernández, un laterale dal potenziale offensivo incredibile ma talvolta indolente in difesa. Molti, inclusi il nuovo DS Igli Tare, chiedevano un sostituto con maggiore attenzione difensiva.

La riflessione finale di Cattaneo è amara: “Ma se con il suo sostituto restano i problemi difensivi e si azzera il contributo offensivo allora viene da pensare se non era il caso di tenersi Theo, a quel punto?”. Il rimpianto per la spinta e le sgasate uniche del francese è forte, a fronte di un compromesso che, per ora, non ha dato i frutti sperati per la difesa del Diavolo.