Estupinan Milan, apparecchiato il quarto colpo rossonero! Retroscena della trattativa col Brighton

Estupinan Milan, i rossoneri hanno chiuso nella serata di ieri il quarto colpo della propria estate: retroscena della trattativa col Brighton

Dopo un’attenta e lunga ricerca, il calciomercato Milan ha finalmente trovato il nome giusto per ereditare la fascia sinistra che è stata di Theo Hernández. Nonostante le ultime due stagioni altalenanti, il terzino francese rimarrà per sempre un’icona nei cuori dei tifosi rossoneri. Sostituire un giocatore del suo calibro è un compito arduo, ma è anche vero che Theo Hernández è sbocciato proprio al Milan, diventando il campione che tutti conosciamo. E chissà che la stessa storia non possa ripetersi con Pervis Estupiñán.

L’esterno ecuadoregno, proveniente dal Brighton, si appresta a mettersi in mostra a Milano sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ha già avuto modo di apprezzarne le qualità visionando diverse partite. Questa operazione rappresenta un passo significativo per il Milan, che sotto la direzione sportiva di Igli Tare sta cercando di costruire una squadra competitiva per il futuro.

Le Cifre dell’Operazione: Un Compromesso Raggiunto Grazie a Jorge Mendes

La trattativa per Pervis Estupiñán non è stata semplice. Il Brighton aveva inizialmente fissato una richiesta di 23 milioni di euro. Tuttavia, l’intermediazione del potente agente Jorge Mendes si è rivelata decisiva. Il procuratore lusitano è riuscito ad abbassare le pretese dei “Seagulls”, portando le due parti a un compromesso a metà strada.

Dopo una prima offerta del Milan di 12 milioni di euro, prontamente rifiutata, i rossoneri hanno rilanciato a 15 milioni. Il giusto accordo è stato infine trovato sulla base di 17 milioni di euro più bonus, che potrebbero far sfiorare l’operazione quota 20 milioni. Una cifra importante che sottolinea la fiducia del club nelle potenzialità del giocatore.

Estupiñán firmerà con la società rossonera un contratto quadriennale, con un’opzione per il quinto anno, percependo uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione. Questo investimento a lungo termine dimostra la volontà del Milan di puntare su un profilo giovane ma già con esperienza internazionale, in linea con la visione del nuovo DS Igli Tare.

Subito in Tournée: Destinazione Asia per Estupiñán

Il viaggio di Pervis Estupiñán dal Brighton a Milano sarà solo una tappa intermedia. La sensazione è che il capoluogo lombardo possa essere un semplice scalo prima di raggiungere l’Asia, dove l’esterno ecuadoregno si unirà immediatamente ai suoi nuovi compagni di squadra per la tournée estiva. Questo permetterà a Estupiñán di integrarsi subito nel gruppo e di iniziare a lavorare sotto la guida di Massimiliano Allegri, prendendo confidenza con i meccanismi tattici del nuovo Milan.

L’arrivo di Estupiñán segna l’inizio di un nuovo capitolo per la fascia sinistra del Milan. La speranza è che, proprio come Theo Hernández, anche l’ecuadoregno possa esplodere e lasciare un segno indelebile nella storia rossonera. Con il supporto di Massimiliano Allegri in panchina e la strategia di mercato di Igli Tare, il Milan si prepara a un’altra stagione da protagonista. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.