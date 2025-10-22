Estupinan Milan, brutte sensazioni in vista della partita contro il Pisa: cosa filtra sulle sue condizioni fisiche. Le ultimissime notizie

Per il Milan, da incertezze sulla disponibilità di alcuni elementi chiave. In particolare, il laterale sinistro Pervis Estupiñán appare destinato a restare fuori dai giochi: il suo rientro in campo per la sfida di San Siro è considerato estremamente improbabile. L’ecuadoriano non ha ancora superato pienamente i suoi problemi fisici e lo staff medico, d’accordo con la dirigenza, ha optato per la massima prudenza al fine di evitare ricadute.

Questa assenza forzata offre, di conseguenza, spazio e fiducia a Davide Bartesaghi. Il giovane difensore, cresciuto nel vivaio rossonero, si candida come l’unica opzione di ruolo pienamente arruolabile sulla corsia mancina per l’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Per Bartesaghi si tratta di un’occasione d’oro per consolidare la sua posizione e dimostrare di meritare la fiducia accordatagli dal tecnico livornese, che in diverse occasioni ha elogiato l’impegno e la serietà dei ragazzi della Primavera. La scelta di dargli continuità, pur in presenza di un titolare come Estupiñán (colpo voluto dal DS Iglli Tare), è un chiaro segnale della volontà del Milan di puntare sulla linea verde.

Il giovane italiano è chiamato a fornire una prestazione di alto livello, garantendo sia la spinta necessaria in fase offensiva, sia l’attenzione tattica richiesta dal rigoroso sistema di gioco di Allegri in fase difensiva. La partita contro il Pisa rappresenterà un test significativo per la sua maturazione.

L’indisponibilità di Estupiñán non crea allarmi, ma sottolinea quanto sia cruciale, per la tenuta della squadra, che le seconde linee rispondano presente. Bartesaghi ha ora la possibilità di dimostrare il suo valore e di contribuire in modo sostanziale a quella che, nelle intenzioni di Allegri e del club, deve essere una vittoria fondamentale per non rallentare la corsa al vertice della classifica.