Estupinan Milan, confermata la sua titolarità contro il Perth Glory: grande attesa dei tifosi, Allegri ha le idee chiare. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara all’amichevole contro il Perth con una formazione che, seppur ricca di volti nuovi e giovani promesse, offre interessanti spunti tattici. L’obiettivo è chiaramente quello di testare diversi elementi e rodare i meccanismi di gioco in vista della nuova stagione. Tra le scelte più significative, spicca la presenza di Pervis Estupiñán come terzino sinistro titolare, un’indicazione chiara sulle intenzioni del tecnico di valutare a fondo il potenziale dell’ecuadoriano.

Estupiñán, arrivato con grandi aspettative, avrà l’opportunità di dimostrare le sue qualità offensive e difensive in un ruolo chiave per la manovra rossonera. La sua capacità di spingere sulla fascia e la propensione al cross potrebbero aggiungere una dimensione diversa all’attacco milanista. Allegri sembra volerlo osservare da vicino in un contesto di gioco reale, per capire quanto possa incidere nel suo scacchiere tattico.

Accanto a lui, la difesa vede Maignan tra i pali, una garanzia, e una coppia centrale composta da Gabbia e Pavlovic, un mix di esperienza e gioventù che sarà interessante osservare. Sulla destra, F. Terracciano completa il reparto arretrato. A centrocampo, il trio Loftus-Cheek, Comotto, Bondo suggerisce una mediana fisica e dinamica, con il primo a dettare i ritmi e gli altri due a garantire copertura e inserimenti.

In attacco, spazio alla velocità e alla tecnica con Chukwueze e Jimenez sugli esterni a supporto dell’unica punta Okafor. È una formazione che evidenzia la volontà di Allegri di non fossilizzarsi su un singolo modulo, ma di esplorare diverse soluzioni tattiche. La panchina, poi, è un vero e proprio serbatoio di talenti e giocatori esperti, da Tomori a Leao, passando per Musah, pronti a subentrare e a dare il loro contributo. L’amichevole contro il Perth sarà un primo banco di prova fondamentale per questo nuovo Milan, con Estupiñán sotto i riflettori.