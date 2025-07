Estupinan in partenza: raggiungerà la squadra a Hong Kong! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Milan questa mattina, Pervis Estupiñán è già in viaggio per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra a Hong Kong. Lo ha confermato lo stesso terzino ecuadoriano in un video pubblicato sulle storie di Instagram del profilo ufficiale del Milan, mostrando un sorriso raggiante e la sua impazienza di unirsi al gruppo. “Incontrerò presto mister e compagni”, ha detto il calciatore, visibilmente entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura.

Pervis Estupiñán, classe 1998, è un terzino sinistro di grande spinta e fisicità, noto per la sua resistenza, la capacità di coprire l’intera fascia e i suoi cross precisi. La sua esperienza in Premier League con il Brighton lo ha reso un profilo di spessore, ideale per rinforzare la corsia mancina del Milan dopo la cessione di Theo Hernández. La sua rapidità e la propensione offensiva si sposano perfettamente con la filosofia di gioco che il tecnico Massimiliano Allegri, recentemente tornato sulla panchina rossonera, intende implementare.

L’Entusiasmo del Giocatore e le Aspettative del Milan

L’arrivo di Estupiñán in Asia, dove il Milan sta affrontando la sua tournée pre-campionato, permetterà al giocatore di integrarsi subito con il gruppo. Questo è un fattore cruciale per il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che ha lavorato per portare a termine questa operazione in tempi rapidi. La possibilità di partecipare subito agli allenamenti e alle amichevoli internazionali consentirà a Estupiñán di assimilare i meccanismi di gioco e di creare l’intesa con i compagni in vista dell’inizio della stagione.

Il sorriso e le parole del terzino ecuadoriano nel video social riflettono il grande entusiasmo per questa nuova tappa della sua carriera. Per il Milan, l’acquisto di Estupiñán rappresenta un tassello fondamentale per consolidare la difesa e garantire alternative di qualità sulle fasce. La sua presenza eleva ulteriormente il livello della rosa e rafforza le ambizioni del club meneghino di tornare a competere per i massimi traguardi, sia in Serie A che nelle competizioni europee. I tifosi del Diavolo sono impazienti di vederlo in campo con la maglia rossonera.