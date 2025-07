Estupinan Milan, il tecnico del Brighton saluta il terzino: rivelazione a sorpresa sul nuovo acquisto rossonero

Estupinan Milan, arriva il saluto del tecnico del Brighton al nuovo terzino rossonero: la rivelazione lascia di stucco

L’ufficializzazione del trasferimento di Pervis Estupiñán al calciomercato Milan ha scosso il mondo del calcio, e le parole di Fabian Hürzeler, allenatore del Brighton, non hanno tardato ad arrivare. Il tecnico tedesco ha commentato l’addio del terzino ecuadoriano con un messaggio di gratitudine e comprensione, sottolineando il contributo fondamentale che Estupiñán ha offerto alla causa dei Seagulls durante la sua permanenza. Un addio che segna una nuova era per il club inglese e un nuovo capitolo nella carriera del talentuoso laterale.

“Ho apprezzato molto lavorare con Pervis. Ha dato un contributo significativo al club durante la sua permanenza qui,” ha dichiarato Hürzeler, evidenziando il valore del giocatore all’interno della sua squadra. Parole che non solo riconoscono le indubbie qualità tecniche di Estupiñán, ma anche il suo impegno e la sua dedizione. Il terzino, infatti, si è sempre distinto per la sua corsa instancabile sulla fascia sinistra, la sua capacità di cross e la sua solidità difensiva, rendendolo un elemento insostituibile nel modulo di gioco del Brighton. La sua partenza lascia un vuoto importante da colmare per la squadra inglese, che ora dovrà trovare un degno sostituto per la prossima stagione.

Il commento di Hürzeler prosegue analizzando la scelta del giocatore: “È in una fase della carriera in cui sente il bisogno di una nuova sfida, e questa opportunità in Serie A gliela offre.” Questa frase svela la comprensione dell’allenatore verso le ambizioni del suo ormai ex calciatore. La Serie A, con il suo fascino e le sue sfide tattiche, rappresenta un palcoscenico ideale per un giocatore come Estupiñán, desideroso di mettersi alla prova in un campionato di altissimo livello. L’arrivo al Milan, in particolare, offre a Estupiñán la possibilità di competere per titoli importanti e di giocare la Champions League, un sogno per molti calciatori. Il Milan, infatti, sta attraversando una fase di rinnovamento e ambizione, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

“Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi e augurargli il meglio per il futuro,” conclude Hürzeler, congedandosi da Estupiñán con un augurio sincero. Questo saluto non è solo un atto formale, ma testimonia il legame positivo che si era creato tra l’allenatore e il giocatore. Il rispetto reciproco e la stima professionale emergono chiaramente dalle parole del tecnico. Per il Milan, l’arrivo di Estupiñán rappresenta un colpo di mercato significativo, una pedina fondamentale per rinforzare la fascia sinistra e aggiungere qualità e dinamismo alla rosa. Sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero si prepara a una stagione ricca di aspettative, e l’innesto di un giocatore del calibro di Estupiñán contribuisce a rafforzare queste ambizioni. La fonte di queste dichiarazioni è da attribuire ai canali ufficiali del Brighton, in seguito all’annuncio del trasferimento.