Estupinan Milan, il nuovo acquisto esprime sui social tutta la sua gioia per l’esordio: tifosi scatenati nei commenti – FOTO. Le ultimissime

L’esordio stagionale del Milan in Coppa Italia si è concluso con un solido 2-0 sul Bari, un risultato che ha permesso non solo di superare il turno, ma anche di offrire una prima vetrina ai nuovi volti del club. Tra i giocatori che hanno potuto assaporare l’emozione della prima volta in rossonero c’è stato anche Pervis Estupiñán, che al termine del match ha voluto condividere le sue sensazioni con i tifosi sui social.

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, il terzino ha espresso tutta la sua felicità con un messaggio diretto e sentito: “Felice di debuttare e iniziare questo percorso con il piede giusto. Grazie per questo benvenuto rossoneri. FORZA MILAN“. Un post che in poche parole ha racchiuso l’entusiasmo per il suo esordio e la gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Le parole di Estupiñán non sono un semplice resoconto della serata, ma un segnale importante per l’ambiente milanista. La frase “iniziare questo percorso con il piede giusto” sottolinea l’importanza di una vittoria che infonde fiducia e lancia un messaggio chiaro sulla solidità del gruppo. L’esultanza per il debutto e il ringraziamento ai tifosi testimoniano un’integrazione immediata del giocatore con l’ambiente e una forte connessione con la passione dei supporters rossoneri.

La sua presenza in campo, seppur parziale, ha già dato un assaggio delle sue qualità, e il suo post su Instagram conferma la mentalità positiva con cui ha intrapreso questa nuova avventura. La sua gratitudine per l’accoglienza del “benvenuto rossoneri” rafforza il senso di appartenenza che il Milan cerca di instillare nei suoi giocatori. La speranza è che questo esordio, celebrato con entusiasmo, sia solo il primo di una lunga serie di successi per il terzino e per la squadra.