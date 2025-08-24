Estupinan Milan, i quotidiani bocciano il terzino sinistro! Pagelle horror e un solo acuto contro la Cremonese

Estupinan Milan, tutti i quotidiani sportivi hanno bocciato la prestazione del terzino contro la Cremonese: l’unico acuto l’assist per Pavlovic

Il Milan targato Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ha iniziato la sua stagione con un debutto che lascia più dubbi che certezze. Nonostante il pareggio temporaneo con il gol di Strahinja Pavlovic, l’attenzione mediatica si è concentrata sulla prestazione di Pervis Estupiñán, l’esterno ecuadoregno che ha fatto il suo esordio in Serie A contro la Cremonese. La sua partita è stata un mix di alti e bassi, un po’ come era successo anche nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. La sua prestazione ha diviso la critica e i principali quotidiani sportivi hanno espresso giudizi contrastanti, seppur tendenzialmente negativi.

Le pagelle dei principali giornali offrono uno spaccato interessante della partita di Estupiñán. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 6, definendo la sua prestazione come un’alternanza tra “quanti errori” e un’ “illuminazione dal nulla al 46’” con una “pennellata al bacio” per l’assist a Pavlovic. Nonostante ciò, il tecnico Allegri non è rimasto convinto e lo ha sostituito all’intervallo, una decisione che la Gazzetta sottolinea.

Il Corriere dello Sport e Tuttosport sono stati più severi, assegnando un 5,5. Il Corriere dello Sport ha riconosciuto il cross vincente, ma ha anche evidenziato che la prestazione nel complesso “non è stata brillante”. Simile il giudizio di Tuttosport, che ha descritto Estupiñán come un giocatore che “soffre per tutta la frazione perdendo palloni a ripetizione”, salvato solo dall’assist, definito come “l’unico acuto”. Anche il Corriere della Sera e La Repubblica hanno concordato con il voto di 5,5, evidenziando le difficoltà in fase di copertura e la scarsa brillantezza, nonostante il contributo offensivo.

Il Milan di Allegri ha bisogno di certezze e la posizione di Estupiñán sembra già in bilico. La sua prestazione è stata un chiaro segnale che il percorso di adattamento al calcio italiano non sarà semplice. La squadra ha mostrato una certa fragilità difensiva, che non è passata inosservata a Massimiliano Allegri, il quale ha optato per un cambio immediato dopo un solo tempo di gioco. Questo è un segnale forte che l’allenatore non tollererà errori.

Il ruolo di Igli Tare come direttore sportivo del Milan sarà cruciale in questo momento delicato. L’ex dirigente della Lazio dovrà lavorare per rafforzare la squadra e trovare soluzioni alternative, se il rendimento di Estupiñán dovesse rimanere al di sotto delle aspettative. La sessione di mercato estiva non è ancora conclusa e il Milan potrebbe decidere di intervenire per rinforzare il reparto difensivo, specialmente sulle fasce. La prossima partita contro il Lecce sarà un banco di prova fondamentale per l’intera squadra, ma in particolare per i nuovi acquisti.