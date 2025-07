MN24 - Estupinan Milan, conferme sul numero di maglia: il terzino ha scelto... Ultimissime

Estupinan Milan, il terzino arrivato dal Brighton ha scelto la maglia numero 2 nella sua nuova esperienza in rossonero

L’arrivo di Pervis Estupiñán nel calciomercato Milan ha infiammato il calciomercato estivo, e con la presentazione ufficiale arriva anche l’attesa scelta del numero di maglia. Tutti si aspettavano che l’esterno ecuadoregno potesse optare per uno dei numeri che lo hanno contraddistinto nelle sue precedenti esperienze: il 30 indossato al Brighton, il 15 con il Villarreal, o il 7 con la Nazionale ecuadoregna. Del resto, sia il 30 che il 15 erano liberi e a sua disposizione, alimentando le speculazioni tra i tifosi rossoneri.

Invece, come appreso in esclusiva dalla redazione di Milannews24, Pervis Estupiñán ha sorpreso tutti scegliendo la maglia numero 2. Una decisione significativa, considerando il peso storico e il prestigio che questo numero ha assunto nella storia del Milan. Fino alla scorsa stagione, la numero 2 era sulle spalle di Davide Calabria, capitano e bandiera rossonera. Ma ripercorrendo la storia, questo numero è stato vestito da autentiche leggende del calibro di Cafu, l’indimenticabile “Pendolino” brasiliano che ha scritto pagine indelebili con il Milan, e il roccioso Alessandro Costacurta, pilastro della difesa per oltre vent’anni. Anche Mattia De Sciglio, seppur con un impatto diverso, ha avuto l’onore di indossarla.

La scelta del numero 2 da parte di Estupiñán non è solo una curiosità numerica, ma un segnale delle ambizioni e della personalità del giocatore. Indossare una maglia con una storia così ricca implica una certa pressione, ma anche l’opportunità di scrivere il proprio capitolo. L’esterno sinistro, noto per la sua potenza fisica, la velocità sulla fascia e la capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, si prepara a diventare un punto fermo nello scacchiere tattico del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri.

L’arrivo di Estupiñán è stato fortemente voluto dalla nuova dirigenza rossonera, con il Direttore Sportivo Igli Tare che ha lavorato incessantemente per portare a termine questa operazione. Tare, con la sua esperienza e visione, sta plasmando un Milan ambizioso, e l’acquisto dell’ecuadoregno rientra perfettamente nella strategia di rafforzamento della rosa. La sua versatilità gli permette di giocare come terzino sinistro, ma anche di avanzare il suo raggio d’azione, offrendo ad Allegri diverse soluzioni tattiche.

I supporters milanisti sono in fibrillazione per questa nuova stagione. Le aspettative sono alte, e l’innesto di un giocatore del calibro di Estupiñán, unito alla comprovata esperienza di Massimiliano Allegri in panchina e alla meticolosa pianificazione di Igli Tare, fa sognare un Milan protagonista in Italia e in Europa. La Serie A si preannuncia combattuta, e avere un terzino di spessore come Estupiñán sarà un valore aggiunto fondamentale. La sua capacità di crossare, la sua aggressività nei contrasti e la sua intelligenza tattica lo rendono un profilo completo, ideale per il gioco che Allegri intende proporre.

Tutti gli occhi saranno puntati su Pervis Estupiñán e sul suo impatto con la maglia numero 2. Sarà interessante vedere come si integrerà nel sistema di gioco e quanto velocemente riuscirà a conquistare il cuore dei tifosi del Milan, sempre esigenti ma pronti a celebrare i propri eroi. La campagna acquisti del Milan, sotto la guida di Tare, prosegue con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e vincente, e la scelta di Estupiñán è solo l’ultimo tassello di un progetto ambizioso.