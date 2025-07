Estupinan Milan, prima apparizione in campo per il nuovo acquisto: Allegri l’ha mandato in campo al minuto 63. Le ultimissime sui rossoneri

Una delle note più attese e significative della ripresa dell’amichevole tra Milan e Liverpool a Hong Kong è l’esordio di Pervis Estupiñán con la maglia rossonera. Al minuto 63, il terzino ecuadoriano ha fatto il suo ingresso in campo, subentrando e ricevendo i primi applausi dei tifosi presenti.

L’arrivo di Estupiñán è stato accolto con interesse nel calciomercato estivo, e questo suo debutto, seppur in un contesto amichevole, rappresenta un passo importante nel suo percorso di integrazione con la squadra. Il Milan, infatti, ha puntato su di lui per rinforzare la corsia esterna, e le prime sensazioni sul campo sono sempre cruciali per un nuovo acquisto.

Fin dai primi tocchi, Estupiñán ha mostrato dinamismo e personalità, cercando subito di entrare nel vivo del gioco sia in fase difensiva che in quella propositiva. La sua velocità e la capacità di spingere sulla fascia sono caratteristiche che potrebbero rivelarsi molto utili per il sistema di gioco di Max Allegri. L’esterno ha provato a proporsi, a cercare il dialogo con i compagni e a mettere in mostra le sue doti.

Questo esordio è un segnale positivo per il Milan, che sta testando i nuovi acquisti e valutando le diverse opzioni a disposizione per la prossima stagione. Per Estupiñán, è l’occasione per iniziare a prendere confidenza con i meccanismi della squadra, con i compagni e con le richieste dello staff tecnico. Ogni minuto giocato in questa fase di preparazione è prezioso per affinare l’intesa e raggiungere la migliore condizione fisica e tattica.

La presenza di Estupiñán in campo contribuisce a dare maggiore profondità e varietà alle soluzioni del Milan sulle fasce, un aspetto sempre più cruciale nel calcio moderno. I tifosi ora non vedono l’ora di vederlo all’opera in contesti più probanti, ma l’inizio è promettente.