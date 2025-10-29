Estupinan migliora e il Milan sorride! Le ultime sulle condizioni. E Jashari… Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Giornata di lavoro defaticante per il Mhttps://www.milannews24.com/news/ilan a Milanello, all’indomani del pareggio ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore richiamato dal DS Igli Tare per guidare la squadra verso nuovi successi, può finalmente registrare ottime notizie dall’infermeria, che risollevano il morale e le prospettive dei rossoneriin vista dei prossimi e cruciali impegni di campionato.

⚽ Rientri Imminenti: Jashari e Estupiñán in Tappa Finale

Il focus principale è sui progressi notevoli di due giocatori assenti da tempo. Questa mattina, il talentuoso centrocampista svizzero-albanese Ardon Jashari – uno degli acquisti più promettenti della campagna estiva del Diavolo – ha svolto l’ultima sessione di lavoro personalizzato con lo staff tecnico. Jashari è fermo da fine agosto a causa di una frattura composta del perone destro, infortunio rimediato in un contrasto di gioco con Santiago Gimenez in allenamento.

La notizia determinante è che da domani, il giovane mediano sarà regolarmente in gruppo con i compagni. Un rientro atteso da oltre due mesi che garantisce ad Allegri una nuova risorsa a centrocampo.

Al fianco di Jashari, anche l’esterno sudamericano Pervis Estupiñán farà il suo atteso ritorno in gruppo. Il terzino di spinta, noto per la sua velocità e la capacità di coprire tutta la fascia, ha completato il recupero dalla distorsione alla caviglia subita durante gli impegni con la sua nazionale. La riabilitazione è andata a buon fine e la sua presenza è fondamentale per dare varianti tattiche sulle corsie laterali.

🎯 La Gestione del DS Igli Tare e la Squadra

Questi due rientri sono un sospiro di sollievo per il reparto tecnico e dirigenziale, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare, che ha lavorato con l’allenatore Allegri per preservare i giocatori in vista del fitto calendario. La squadra ha la necessità di ritrovare la massima condizione per affrontare al meglio il tour de force che la vedrà impegnata nelle prossime settimane, a partire dal big match contro la Roma.

Il recupero dei due calciatori riduce l’emergenza infortuni e permette ad Allegri di avere più scelte in ogni reparto, fattore che sarà decisivo per mantenere l’alto livello di rendimento necessario per restare ai vertici della classifica della Serie A. L’obiettivo della società è chiaro: massimizzare il potenziale della rosa con il pieno recupero di tutti gli effettivi.