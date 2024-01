Espulso Thiago Motta per proteste: i tifosi rossoneri reagiscono in questo modo. Il retroscena da San Siro

Durante Milan Bologna, un coro si è alzato per “salutare” Thiago Motta dopo essere stato espulso per proteste. Il nome dell’allenatore rossoblù è tra quelli papabili per il dopo Pioli.

RETROSCENA – «Alla conferma del rigore dei rossoneri da parte del Var, Thiago Motta eccede nelle proteste e viene espulso, la sua uscita dal campo viene accompagnata da cori di insulti dei tifosi rossoneri»

I RETROSCENA DI MILAN BOLOGNA DIRETTAMENTE DA SAN SIRO