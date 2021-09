Espulsione Kessie: doppio giallo severissimo in Milan Atletico Madrid

Espulsione severissima per Franck Kessie. Il centrocampista viene mandato sotto la doccia dopo un dobbio giallo eccessivo

Doppio giallo al 27′ per Franck Kessie; il centrocampista è costretto ad uscire dal campo dopo solo neanche mezz’ora di gioco nel match tra Milan e Atletico Madrid di San Siro.

Due gialli molto severi da parte del direttore di gara Cakir, che manda fuori dal campo il centrocampista di Pioli. Il tecnico rossonero, ora. dovrebbe far uscire un attaccante per far entrare Tonali.