Espulsione Allegri, Ravezzani non ci sta: «Il quarto uomo non capisce la situazione, negano tre rigori al Milan e poi…». Le ultimissime

In seguito al discusso episodio del rigore non concesso al Milan contro il Bologna, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso la sua ferma opinione su X, attaccando duramente la direzione arbitrale. Le parole di Ravezzani si concentrano non solo sull’errore in campo, ma anche sulla gestione della situazione da parte del quarto uomo.

La critica di Ravezzani alla direzione di gara

Ravezzani ha definito la prestazione arbitrale di Milan-Bologna una “follia arbitrale”, sottolineando come ben tre rigori siano stati negati ai rossoneri, l’ultimo dei quali definito “sesquipedale”, cioè enorme, lampante. Il direttore di TeleLombardia ha evidenziato la gravità delle decisioni arbitrali, che a suo parere hanno condizionato pesantemente l’andamento del match.

Il ruolo del quarto uomo e l’espulsione di Allegri

La critica più aspra di Ravezzani è però rivolta al quarto uomo, Rapuano, il cui comportamento è stato ritenuto incomprensibile. “L’allenatore dice qualcosa di forte all’arbitro: ci sta nella situazione limite. E tu anziché capire la situazione lo denunci subito per farlo pure espellere?”, ha scritto Ravezzani. Il direttore ha difeso la reazione di Massimiliano Allegri, ritenendola comprensibile in un contesto di grande frustrazione.

L’espulsione di Allegri, dunque, secondo Ravezzani, non sarebbe stata gestita con la giusta sensibilità da parte del quarto uomo, che avrebbe potuto usare un po’ di buonsenso data la situazione di nervosismo generale. La polemica, già accesa dall’errore sul campo, si è quindi arricchita di un ulteriore elemento, che mette in discussione non solo la decisione arbitrale ma anche il modo in cui è stata gestita la tensione in campo. Le parole di Ravezzani riflettono il sentimento di molti tifosi e addetti ai lavori che hanno trovato inspiegabili le scelte del direttore di gara e dei suoi collaboratori.