Esonero Pioli: il possibile scenario per il futuro, la RIVELAZIONE dell’agente

Tra possibili scenari per il futuro del Milan può esserci l’esonero di Pioli. L’agente di mercato Martina ne ha parlato così

Silvano Martina, storico agente di mercato di Gianluigi Buffon, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di ‘Sportitalia’, soffermandosi sul possibile futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

LE PAROLE – «Inter e Milan penso resteranno così. Nella Juve leggo che fra Allegri ed i tifosi c’è qualche tensione in più e magari a fine anno la società potrebbe prendere qualche tipo di decisione, ma bisogna considerare che Max ha un contratto importante che pesa sulle casse bianconere, non è facile cambiare così e lui è un allenatore forte, che ha vinto tanto. In Italia poi conta il risultato e se arrivasse secondo si potrebbe anche dire che con la squadra che ha non potesse fare di più»