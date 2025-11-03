Esonero Pioli, Fiorentina decisa: già scelto il sostituto, cosa manca prima dell’annuncio ufficiale sull’addio dell’ex Milan

Esonero Pioli, la Fiorentina sempre più orientata ad esonerare l’ex Milan dopo la sconfitta col Lecce: Vanoli in pole

Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, è sempre più vicino a lasciare la panchina della Fiorentina. Dopo la dolorosa sconfitta interna contro il Lecce, l’allenatore è in ritiro con i giocatori e i dirigenti al Viola Park per «momenti di riflessione e di confronto». La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

In discussione c’è la risoluzione del contratto di Pioli (tre anni a 3 milioni di euro a stagione) e le cifre per l’anticipo della separazione.

Per la successione, il nome in pole position è quello dell’ex tecnico del Torino, Paolo Vanoli, che sarebbe già stato contattato. L’alternativa che la società sta valutando è il clamoroso ritorno di Raffaele Palladino.