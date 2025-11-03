Connect with us

News

Esonero Pioli, Fiorentina decisa: già scelto il sostituto, cosa manca prima dell'annuncio ufficiale sull'addio dell'ex Milan

News

Guida, gesto clamoroso in Milan Roma: calcetto dell'arbitro a Saelemaekers dopo il rigore parato da Maignan. L'ex arbitro Cesari: «Comportamento inammissibile» - VIDEO

News

Milan Roma, clamorosa statistica negativa dopo la gara coi giallorossi: la squadra di Allegri è primo in questa speciale classifica

News

Infortunati Milan, Allegri tira un sospiro di sollievo! Emergenza quasi alle spalle, per Parma possono recuperare in tre. La situazione

News

Milan Roma, prova di carattere contro i giallorossi: Leao-Pavlovic regalano la vittoria, Maignan decisivo sul rigore di Dybala. Allegri si iscrive alla corsa scudetto

News

Esonero Pioli, Fiorentina decisa: già scelto il sostituto, cosa manca prima dell’annuncio ufficiale sull’addio dell’ex Milan

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Pioli

Esonero Pioli, la Fiorentina sempre più orientata ad esonerare l’ex Milan dopo la sconfitta col Lecce: Vanoli in pole

Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, è sempre più vicino a lasciare la panchina della Fiorentina. Dopo la dolorosa sconfitta interna contro il Lecce, l’allenatore è in ritiro con i giocatori e i dirigenti al Viola Park per «momenti di riflessione e di confronto». La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

In discussione c’è la risoluzione del contratto di Pioli (tre anni a 3 milioni di euro a stagione) e le cifre per l’anticipo della separazione.

Per la successione, il nome in pole position è quello dell’ex tecnico del Torino, Paolo Vanoli, che sarebbe già stato contattato. L’alternativa che la società sta valutando è il clamoroso ritorno di Raffaele Palladino.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.