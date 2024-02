Esonero Pioli, Calamai spiazza tutti: «A fine stagione io farei così». Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Luca Calamai ha parlato così della posizione di Pioli sulla panchina del Milan. Le sue dichiarazioni.

CALAMAI – «Ho seguito Milan-Napoli, Pioli merita 7. Il Milan ha grande voglia di cambiare allenatore ma io ci rifletterei bene. Il Milan è ripartito grazie a Pioli, che ha rimesso la squadra a posto. Giusto rivalutare la sua posizione. Non incanta ma vince, non lotterà per lo Scudetto ma può fare più di una qualificazione Champions. E’ un Milan che sta rinascendo e Pioli ha tanti meriti in questo»