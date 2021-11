Pellegrini non ha dubbi: «L’Inter batterà il Napoli e vincerà lo scudetto»

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha parlato di lotta scudetto in Serie A, soffermandosi sul match tra i nerazzurri ed il Napoli

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Mi chiama per sapere di Inter-Napoli? Stia tranquillo, l’Inter farà una grande partita e la porterà a casa. Di più: vincerà anche questo scudetto. E mi perdoni, ma questa squadra mi ha fatto emozionare. Inzaghi? Arriva dopo Conte, basta questo per indicare il grado di difficoltà. Sta guidando il gruppo al meglio, la squadra ha ancora fame di vittoria ed è la cosa più importante. Merita attenzione, come tecnico. Certo, il Milan e il Napoli mi preoccupano perché vanno fortissimo. Ma le ho già detto come la penso, l’Inter farà grandi cose».