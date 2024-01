Eriksson shock: «Ho il cancro, lotterò finché potrò». L’annuncio dell’ex tecnico della Lazio

L’ex allenatore della Lazio, Sven-Goran Eriksson fa un annuncio shock, comunicando di avere il cancro: le sue parole

Intervistato dall’emittente radiofonica svedese P1, l’ex allenatore della Lazio, Sven-Goran Eriksson annuncia di avere un brutto male e che non gli restano molti mesi di vita. L’annuncio dello svedese gela tutto il mondo del calcio italiano.

LE PAROLE – «Immaginavo fosse cancro e lo è. Lotterò finche potrò. Nel migliore dei casi mi resta un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza. Sono collassato all’improvviso durante una corsa e ho scoperto di aver avuto un ictus. E il tumore era già presente. Non so però da quanto tempo fosse lì: forse un mese o un anno».