Eriksen: «Sono felice, dopo l’incidente all’Europeo il piano non era quello di tornare in Premier League». Le parole del nuovo centrocampista dello United

Christian Eriksen ha detto le sue prime parole da nuovo calciatore del Manchester United. Ecco le parole dell’ex Inter:

«È una novità per me, non pensavo potesse accadere. Essere allo United è davvero speciale. Dopo l’incidente all’Europeo il piano non era quello di tornare nel Regno Unito, perciò non pensavo di poter essere qui. Sono felice, è una bella sensazione».