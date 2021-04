Eranio: «Vi dico cosa penso sulla vicenda del rinnovo di Donnarumma»

Eranio ha spiegato come secondo lui Donnarumma debba mostrare gratitudine al club e accettare la cospicua offerta fatta da Maldini

Stefanio Eranio, intervenuto a Maracanà e incalzato sulla questione del rinnovo di Donnarumma con il Milan, ha precisato:

«La volontà del giocatore sarà fondamentale. 8 milioni è l’offerta, credo che siano già tanti, oltre ai 6 già presi con il primo contratto. Non dico che non li meriti, è uno dei portieri più bravi, ma credo che quella cifra sia alta e credo che ci debba essere un po’ di gratitudine nei confronti del club che ti ha cresciuto e che sta facendo uno sforzo così importante per te. Io penso che la conferma arriverà a Champions acquisita».