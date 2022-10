Eranio su Leao: «Si prende la scena in ogni momento e rappresenta il 50% del Milan». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Eranio ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di Rafael Leao, paragonandolo con Kvaratskhelia. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Mi piacciono entrambi, sono simili per quello che stanno dando alle proprie squadre. Sono forti tecnicamente e fisicamente. Leao ha una forza straripante e sta migliorando in alcuni atteggiamenti. Si prende la scena in ogni momento e attualmente rappresenta il 50% del Milan»