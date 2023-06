Eranio su De Ketelaere: «E’ stata una scommessa non vinta». Le parole dell’ex calciatore rossonero sul calciatore belga

Stefano Eranio ha parlato ai microfoni di ItaSportPress di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«La Serie A non è semplice come campionato. Diciamo che è stata una scommessa non vinta. Anche io mi aspettavo qualcosa in più»