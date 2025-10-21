Endrick Milan, piovono smentite sull’attaccante del Real Madrid

Endrick Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse dei rossoneri per l’attaccante del Real Madrid

Matteo Moretto, giornalista noto per le sue scoop di calciomercato, ha utilizzato il proprio canale YouTube per fare il punto sui movimenti delle squadre di Serie A. Al centro dell’analisi è finito il baby prodigiobrasiliano Endrick, che pur essendo un obiettivo di vari club italiani, non rientra nei piani attuali del calciomercato Milan.

Moretto ha svelato che il futuro del talento, nonostante l’enorme potenziale che genera attenzione a livello globale, non è destinato ad incrociarsi con quello del Diavolo, almeno in questa fase.

Endrick Milan, la scelta tecnica: il brasiliano non è il preferito

Il giornalista ha chiarito che il Milan non è impegnato in nessun monitoraggio attivo del giocatore, svelando i motivi di questa distanza. “In Italia ci sono club interessati a Endrick. Vi posso dire che, per esempio, in questo momento il Milan non è uno di questi”, ha dichiarato Moretto, smentendo le voci che avrebbero voluto i rossoneri in corsa.

La dirigenza di Via Aldo Rossi, in accordo con le direttive tecniche, ha infatti espresso una precisa valutazione tecnico-tattica: “perché il Milan ad oggi non ritiene Endrick un profilo adeguato per caratteristiche, non è il tipo di attaccante che cercherebbe il Milan”.

Questa posizione è rivelatrice delle esigenze del tecnico Massimiliano Allegri, che in vista del consolidamento del modulo 3-5-2, sembra orientato su un centravanti con un set di caratteristiche diverso da quello di Endrick. La ricerca è probabilmente indirizzata verso un attaccante con una struttura fisica maggiore, oppure una seconda punta capace di coprire ampie zone di campo, ma non il profilospecifico del talento brasiliano.