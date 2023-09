Empoli Inter 0-1: neroazzurri imbattuti, Dimarco decisivo. La squadra di Inzaghi vince contro il nuovo Empoli di Andreazzoli

L’Inter di Simone Inzaghi non sbaglia ancora in Serie A. I neroazzurri vincono 1-0 contro l’Empoli, alla prima con Andreazzoli in panchina.

La rete è firmata da Federico Dimarco, ex della partita. Inzaghi chiude con un altro clean sheet: solo il Milan ha segnato ai neroazzurri.