Emerson Royal saluta il Milan: il brasiliano si congeda dai rossoneri, bellissimo messaggio social

Emerson Royal, il terzino brasiliano, dopo il trasferimento odierno al Flamengo, ha salutato il club rossonero sui social

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 luglio 2025, è arrivata l’ufficialità che ha scosso il mercato rossonero: Emerson Royal è passato a titolo definitivo al Flamengo per una cifra che si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Una cessione che, seppur attesa da qualche settimana, ha comunque lasciato un velo di malinconia tra i tifosi del Milan, i quali in questi 12 mesi hanno imparato ad apprezzare l’impegno e la dedizione del terzino brasiliano.

Il Milan, attraverso i suoi canali ufficiali e in particolare con un post su Instagram, ha voluto salutare e ringraziare Emerson Royal per il suo contributo. “Grazie di tutto, Emerson! Il tuo impegno in questi 12 mesi in rossonero sarà sempre ricordato”, si leggeva nel messaggio, un tributo sincero a un giocatore che ha sempre dato il massimo in campo, dimostrando grande professionalità e attaccamento alla maglia.

La risposta del difensore non si è fatta attendere, arrivando direttamente dalle sue stories Instagram. Con un messaggio breve ma denso di significato, Emerson Royal ha ricambiato l’affetto: “Grazie di tutto Milan, sarete sempre nel mio cuore“. Parole che testimoniano un legame profondo, nonostante la breve permanenza, e che confermano la serietà di un atleta che ha sempre mostrato rispetto e gratitudine per il club che lo ha accolto.

Questa operazione, gestita con attenzione dalla dirigenza milanista, rientra nelle strategie di mercato portate avanti dal nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, subentrato a Furlani, sta lavorando per plasmare una squadra che sia in linea con le idee tattiche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La cessione di Emerson Royal, infatti, potrebbe liberare risorse economiche e un posto nella rosa per nuovi innesti, magari con caratteristiche più funzoni al modulo di gioco preferito da Allegri.

Il Flamengo, dal canto suo, si assicura un terzino di esperienza e qualità, un profilo in grado di dare solidità e spinta sulla fascia destra. Per il club brasiliano, l’arrivo di Emerson Royal rappresenta un colpo importante per rinforzare la difesa e puntare a obiettivi ambiziosi nel campionato nazionale e nelle competizioni internazionali.

Per il Milan, invece, si apre una nuova fase. Con Tare al timone del mercato e Allegri in panchina, i rossoneri si preparano a un’estate di intenso lavoro, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per le posizioni di vertice in Serie A e in Europa. La partenza di Emerson Royal, pur lasciando un vuoto, è parte di questo processo di rinnovamento, un passo necessario per guardare al futuro con fiducia e ambizione. I tifosi, seppur dispiaciuti per l’addio, sono già proiettati verso le prossime mosse di mercato, ansiosi di scoprire chi sarà il prossimo tassello della nuova era rossonera. La fonte di questa notizia è stata l’ufficialità sui canali social del Milan e del Flamengo, e le dichiarazioni dello stesso giocatore.