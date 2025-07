Emerson Royal Milan, ufficiale il trasferimento al Flamengo: il comunicato del club brasiliano

Emerson Royal Milan, il Flamengo ha ufficializzato l’acquisto del terzino brasiliano che lascia il club rossonero dopo un solo anno

Il Flamengo si assicura il suo secondo importante rinforzo in questa finestra di trasferimento di metà anno: si tratta di Emerson Royal, il talentuoso terzino destro di 26 anni, ex calciomercato Milan. Il giocatore ha firmato con il Mais Querido un contratto che lo legherà al club carioca fino a dicembre 2028, con l’obiettivo dichiarato di innalzare ulteriormente il livello della squadra rossonera, non solo nel campionato brasiliano, ma anche nelle prestigiose competizioni come la Copa do Brasil e la Libertadores. Emerson Royal indosserà la maglia numero 22, un numero che spera possa portargli fortuna e successi in questa nuova avventura.

Questa mossa strategica del Flamengo sottolinea la volontà del club di consolidare la propria posizione di vertice nel calcio sudamericano. L’arrivo di un giocatore con l’esperienza e il calibro di Emerson Royal è un chiaro segnale delle ambizioni del Flamengo di competere ai massimi livelli su tutti i fronti. Il terzino, noto per la sua potenza fisica, la sua capacità di spinta sulla fascia e la sua solidità difensiva, rappresenta un tassello fondamentale per la rosa di Tite, offrendo nuove soluzioni tattiche e maggiore profondità alla squadra.

Nato a San Paolo il 14 gennaio 1999, Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson Royal, ha iniziato la sua carriera nelle categorie giovanili del Ponte Preta. È stato però all’Atlético-MG (2018-19) che il suo talento è esploso, attirando l’attenzione di numerosi club europei. La sua prima esperienza nel Vecchio Continente è stata con il Real Betis, dove ha dimostrato il suo valore collezionando ben 79 presenze, mettendo a segno cinque gol e fornendo 10 assist. Questo periodo in Spagna ha consolidato la sua reputazione come uno dei terzini destri più promettenti sulla scena internazionale.

Dopo una breve parentesi al Barcellona (2019-21), in cui ha avuto meno spazio ma ha comunque assaporato l’atmosfera di un top club, Emerson si è trasferito al Tottenham (2021-24) in Premier League. Con gli Spurs ha continuato a crescere, totalizzando 101 presenze, con quattro gol e due assist all’attivo. La sua capacità di adattarsi a diversi campioni e stili di gioco è una testimonianza della sua versatilità e professionalità.

L’ultima stagione (2024-25) lo ha visto protagonista nel Milan, dove ha giocato 26 partite, di cui 22 da titolare. Sebbene il Milan stia attraversando una fase di cambiamenti significativi, con l’ex direttore sportivo Tare ora nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore, il periodo di Emerson Royal in rossonero ha comunque contribuito alla sua maturazione come calciatore, rafforzando la sua esperienza a livello internazionale.

Il ritorno in Brasile di Emerson Royal è un’opportunità entusiasmante sia per il giocatore che per il Flamengo. Per il club, significa acquisire un atleta di alto livello, con un bagaglio di esperienze europee invidiabile, in grado di fare la differenza sin da subito. Per Emerson, rappresenta la possibilità di tornare a giocare nel suo paese, in un club glorioso e con una tifoseria passionale, dove potrà esprimere al meglio il suo potenziale e contribuire a conquistare nuovi trofei. La sua determinazione e il suo desiderio di vincere si allineano perfettamente con gli obiettivi del Mais Querido, promettendo un futuro ricco di successi.

