Emerson Royal vola al Flamengo: un addio definitivo al Milan di Allegri e Tare. Ecco quanto incassano i rossoneri

Emerson Royal è ufficialmente un nuovo calciatore del Flamengo: ecco quanto incassano i rossoneri dal terzino brasiliano

L’avventura di Emerson Royal con la maglia del Milan è giunta ufficialmente al capolinea. Dopo un periodo in cui il calciatore brasiliano era già da tempo considerato fuori dai piani della società rossonera, la sua cessione al Flamengo è stata formalizzata, portando a termine una trattativa che ha visto diversi colpi di scena. L’arrivo del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare non ha modificato lo status del giocatore, la cui permanenza a Milano non è mai realmente decollata. La dirigenza, sotto la guida di Tare, si era messa al lavoro da tempo per trovargli una nuova sistemazione, e alla fine il club brasiliano ha affondato il colpo decisivo.

Prima dell’irruzione del Flamengo, Emerson Royal sembrava destinato al Besiktas. L’esterno brasiliano aveva già espresso il suo sì al trasferimento in Turchia, e tra il Milan e il club turco era stato raggiunto un accordo verbale totale per un’operazione di prestito con diritto di riscatto. Tutto sembrava apparecchiato per la sua partenza verso Istanbul, ma proprio all’ultima curva della trattativa, il Flamengo si è inserito con prepotenza, facendo saltare il banco. La proposta dei brasiliani, a differenza di quella turca, prevedeva un’operazione a titolo definitivo, una formula che ha convinto il Milan a virare rapidamente.

Il calciomercato Milan, con la sua dirigenza attenta alle dinamiche di mercato e alle esigenze economiche del club, ha evidentemente preferito questa seconda formula, considerandola più vantaggiosa. L’accordo con il Flamengo è stato chiuso in pochi giorni, e il club brasiliano ha trovato rapidamente anche l’intesa con il giocatore, desideroso di tornare in patria per rilanciare la sua carriera. Dalla cessione di Emerson Royal, il Milan incassa 9 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiunge un altro milione di euro di bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi personali e di squadra. Questa operazione rappresenta un’importante entrata per le casse rossonere, che potranno essere reinvestite per rinforzare la squadra secondo le indicazioni di Allegri e Tare.

È interessante notare come l’arrivo di Emerson Royal al Flamengo fosse strettamente legato a un’altra importante operazione di mercato: l’arrivo di Wesley alla Roma. La società brasiliana, infatti, aveva da tempo un’intesa verbale con i giallorossi per la cessione dell’esterno brasiliano in Italia. Tuttavia, il Flamengo, con una strategia ben definita, voleva aspettare di trovare un sostituto all’altezza prima di dare l’ok definitivo al trasferimento di Wesley. L’acquisizione di Emerson Royal ha quindi sbloccato anche questa trattativa, creando un incastro perfetto tra Milan, Flamengo e Roma.

Questa cessione sottolinea la volontà del Milan di razionalizzare la rosa e di puntare su giocatori funzionali al progetto tecnico di Allegri, sotto la supervisione di Tare. La partenza di Emerson Royal, unita agli incassi ottenuti, permetterà al club di Via Aldo Rossi di operare con maggiore flessibilità sul mercato, cercando i profili più adatti per rafforzare la squadra e perseguire gli obiettivi stagionali. L’era Allegri-Tare al Milan è iniziata con decisioni chiare e mirate, dimostrando una forte determinazione nel plasmare una squadra competitiva e solida.

Fonte: Calciomercato.com.