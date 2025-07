Emerson Royal Milan, oggi la possibile chiusura col Flamengo! Offerta da urlo, i rossoneri passano all’incasso

Emerson Royal Milan, la giornata odierna sarà quella della possibile chiusura col Flamengo per il terzino brasiliano. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Flamengo è pronto a presentare al calciomercato Milan un’offerta formale per Emerson Royal, il terzino brasiliano approdato in rossonero nell’estate del 2024. La proposta del club carioca dovrebbe attestarsi tra gli 8 e i 10 milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore. Questa mossa conferma l’intenzione del Flamengo di rinforzare le proprie fasce con un elemento di qualità e già ben conosciuto nel calcio sudamericano.

L’arrivo di Emerson Royal al Milan l’anno scorso aveva generato una certa attesa, ma il suo rendimento non è sempre stato all’altezza delle aspettative. Nonostante le sue indubbie qualità tecniche e fisiche, il terzino ha faticato a trovare continuità e a imporsi come titolare inamovibile nella formazione rossonera. Questo potrebbe spingere la dirigenza milanista a considerare seriamente l’offerta del Flamengo, soprattutto in ottica di bilancio e di nuove strategie di mercato.

Le Nuove Strategie del Milan con Tare e Allegri

La possibile cessione di Emerson Royal rientra nel più ampio contesto delle strategie di mercato del nuovo Milan. Con l’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina come nuovo allenatore, il club rossonero sta ridefinendo le proprie priorità e obiettivi. Tare, noto per la sua acume nel scouting e la capacità di concludere affari vantaggiosi, avrà il compito di plasmare una squadra che rispecchi la visione tattica di Allegri.

Allegri, dal canto suo, è un tecnico che predilige la solidità difensiva e la capacità di impostare il gioco dalle retrovie. La scelta di cedere un giocatore come Emerson Royal, seppur di talento, potrebbe indicare la volontà di Allegri di puntare su profili più adatti al suo sistema di gioco o su giocatori che garantiscano maggiore affidabilità tattica e costanza di rendimento.

Un’Occasione per Tutti?

Per il Milan, l’incasso derivante dalla cessione di Emerson Royal rappresenterebbe un’importante iniezione di liquidità, utile per finanziare nuovi acquisti mirati. Tare potrebbe utilizzare questi fondi per rinforzare altri reparti, magari cercando un terzino con caratteristiche diverse o investendo su un centrocampista o un attaccante che possano fare la differenza. La cifra offerta dal Flamengo, tra gli 8 e i 10 milioni di euro, appare congrua considerando il valore del giocatore e la sua ultima stagione.

Per Emerson Royal, il ritorno in Brasile e la possibilità di giocare nel Flamengo, uno dei club più prestigiosi e vincenti del Sud America, potrebbe significare una rinascita. Ritrovare un ambiente familiare, un campionato che conosce bene e la possibilità di essere un protagonista indiscusso potrebbe permettergli di esprimere appieno il suo potenziale. Inoltre, la vetrina della Copa Libertadores e del campionato brasiliano offrirebbe al giocatore la possibilità di mettersi in mostra e magari, in futuro, tentare nuovamente l’esperienza europea.

Insomma, la trattativa tra Milan e Flamengo per Emerson Royal, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra delineare uno scenario in cui tutte le parti in causa potrebbero trarre beneficio. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda di mercato, che potrebbe essere solo l’inizio di un’estate ricca di movimenti per il Milan di Tare e Allegri.