Emerson Royal Milan, fatta per la cessione in Turchia! Ecco dove giocherà il brasiliano. Segui le ultimissime sui rossoneri

È fatta per il trasferimento di Emerson Royal dal Milan al Besiktas. Dopo essere stato vicinissimo al Galatasaray lo scorso gennaio, il difensore brasiliano approderà comunque in Turchia, precisamente a Istanbul, ma per firmare con la storica rivale della società giallorossa. Al Besiktas, Emerson Royal ritroverà Tammy Abraham, con il quale ha condiviso lo spogliatoio in rossonero in questa stagione. La notizia, riportata da Antonio Vitiello, chiude un capitolo breve ma intenso per il laterale destro.

Emerson Royal, classe 1999, è un terzino destro noto per la sua potenza fisica, la sua capacità di spingere sulla fasciae la sua buona abilità nei cross. Arrivato al Milan con aspettative importanti, ha collezionato 26 presenze in una sola stagione con il Diavolo. La sua avventura al club meneghino si conclude, dunque, dopo appena un anno, segnando un’altra mossa nell’ambito della ridefinizione della rosa voluta dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, recentemente tornato sulla panchina milanista.

Dettagli dell’Accordo: Prestito Oneroso con Diritto di Riscatto

Milan e Besiktas hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emerson Royal sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Questa formula permette al club turco di valutare il giocatore con calma, mentre il Milan beneficia di un incasso immediato e di una potenziale plusvalenza futura, qualora il diritto di riscatto venga esercitato.

La cessione di Emerson Royal rientra nella strategia del Milan di ottimizzare le risorse e di modellare la squadra secondo le direttive del neo-DS Igli Tare e del mister Massimiliano Allegri. Con l’arrivo di nuovi volti e la necessità di sfoltire l’organico, ogni movimento di mercato è attentamente studiato per garantire equilibrio e competitività.

Per Emerson Royal, il passaggio al Besiktas rappresenta una nuova opportunità per rilanciarsi e trovare maggiore continuità in un campionato che lo apprezza. Ritrovare un ex compagno come Tammy Abraham potrà facilitare il suo inserimento nella nuova squadra. Il mercato del Milan continua dunque a muoversi con decisione, tra acquisti mirati e cessioni strategiche, sotto la nuova gestione di Tare e Allegri.