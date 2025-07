Emerson Royal, il Milan ha un bottino da spendere sul mercato: le cifre

Emerson Royal al Flamengo, il Milan avrà un piccolo bottino da reinvestire nel calciomercato in entrata

Il Flamengo si sta rivelando uno dei grandi protagonisti di questa finestra di mercato estiva, con mosse decisive che stanno ridefinendo la propria rosa e influenzando gli equilibri internazionali. L’ultima ufficialità che ha infiammato i tifosi rubro-negro è l’arrivo del terzino Emerson Royal dal calciomercato Milan, un’operazione che, secondo fonti interne al club e confermata dall’ANSA, si è chiusa per una cifra vicina ai 58 milioni di reais, equivalenti a circa 9 milioni di euro. Il giocatore, con un passato significativo al Tottenham, è atteso all’aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro nella mattinata di domani, pronto a vestire la gloriosa maglia rossonera carioca.

L’acquisto di Emerson Royal non è solo un rinforzo di spicco per la fascia difensiva, ma rappresenta anche un tassello fondamentale per sbloccare un’altra trattativa di rilievo: quella che porterà Wesley alla Roma. Il giovane brasiliano, che mercoledì scorso ha dimostrato il suo valore segnando uno dei due gol nella vittoria del Flamengo sul Bragantino RB sotto la guida del tecnico Filipe Luis, potrà ora accasarsi nella capitale italiana, avendo il club carioca trovato un sostituto di assoluto livello per la sua partenza. Questa sinergia tra acquisti e cessioni evidenzia una strategia di mercato ben definita da parte della dirigenza del Flamengo.

Ma la campagna acquisti del club brasiliano è lungi dall’essere conclusa. Il Flamengo, infatti, ha già messo a segno altri colpi importanti, dimostrando una chiara intenzione di rafforzare ulteriormente la squadra in vista degli impegni futuri. Tra i nuovi arrivi spiccano il nazionale colombiano Jorge Carrascal, proveniente dalla Dinamo Mosca, e il talentuoso spagnolo Saúl Ñíguez, ex perno dell’Atletico Madrid. Questi innesti di qualità e caratura internazionale sottolineano le ambizioni del club di Rio de Janeiro, proiettato verso la conquista di nuovi successi sia in patria che a livello continentale.

L’attenzione della dirigenza, tuttavia, è già rivolta al prossimo grande obiettivo: il ritorno in patria di Samuel Lino. L’ala sinistra, anch’essa di proprietà dell’Atletico Madrid, è nel mirino del Flamengo, che sta valutando l’opportunità di riportarlo in Brasile. L’operazione si preannuncia più complessa dal punto di vista economico, dato che il club spagnolo valuta il giocatore circa 20 milioni di euro. Nonostante ciò, i contatti preliminari tra le parti sono già stati avviati, anche se la trattativa ufficiale non è ancora entrata nel vivo. L’eventuale arrivo di Samuel Lino completerebbe un mercato eccezionale per il Flamengo, che si appresta a iniziare la nuova stagione con una rosa profondamente rinnovata e rinforzata.

Nel frattempo, il Milan, da cui proviene Emerson Royal, si trova anch’esso in una fase di rivoluzione interna. La società rossonera ha nominato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, una figura di spicco che avrà il compito di guidare le scelte di mercato del club. Al suo fianco, in panchina, siederà Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, chiamato a imprimere la sua impronta tattica e a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il trasferimento di Emerson Royal al Flamengo, dunque, si inserisce in un contesto di grandi cambiamenti per entrambe le società, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per tutti i protagonisti coinvolti in queste intricate dinamiche di mercato.