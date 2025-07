Emerson Royal Milan, chiusa la telenovela! Gli aneddoti dell’affare: dal Besiktas al Flamengo. Segui le ultimissime sui rossoneri

La telenovela legata al futuro di Emerson Royal, l’esterno brasiliano in uscita dal Milan, è giunta a conclusione. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo al Flamengo, segnando la fine di un’avventura in rossonero che, nonostante le aspettative iniziali, non è mai riuscita a decollare. Il trasferimento, come riportato da Calciomercato.com, frutterà al Diavolo una cifra importante: 9 milioni di euro di parte fissa, a cui si potrà aggiungere un ulteriore milione di bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

La partenza di Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999 arrivato in Italia con l’etichetta di grande promessa, era ormai un dato di fatto da tempo. Nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore noto per la sua capacità di valorizzare i singoli, lo status del giocatore non è mutato. La dirigenza del club, guidata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare, uomo di mercato con una consolidata reputazione per la sua abilità nel concludere affari, era alla ricerca di una nuova sistemazione per il brasiliano già da diverse settimane.

Il Dribbling del Flamengo su Besiktas e Roma

Prima dell’accelerazione decisiva del Flamengo, Emerson Royal era stato vicinissimo al Besiktas. C’era già un accordo verbale totale tra i club per un prestito con diritto di riscatto, e lo stesso giocatore aveva già dato il suo assenso al trasferimento in Turchia. Tuttavia, proprio all’ultimo momento, il club brasiliano ha scompaginato i piani, offrendo un’operazione a titolo definitivo, una formula decisamente preferita dal Milan.

I rossoneri, infatti, hanno chiuso l’accordo con il Flamengo in pochi giorni, trovando rapidamente anche l’intesa con l’entourage del giocatore. Questa mossa ha risolto un incastro di mercato piuttosto intricato che coinvolgeva anche la Roma. L’arrivo di Emerson Royal al Flamengo era infatti strettamente legato alla cessione di Wesley, esterno brasiliano di proprietà del Flamengo, alla squadra capitolina. Il club brasiliano aveva da tempo un’intesa verbale per cedere Wesley ai giallorossi, ma attendeva di trovare un sostituto prima di dare il via libera definitivo all’operazione.

Grazie alla cessione di Emerson, il Milan incassa una cifra che potrà essere reinvestita nel mercato in entrata. Per il sette volte Campione d’Europa, la partenza di Emerson Royal rappresenta un’operazione economicamente vantaggiosa e permette di liberare un posto in rosa, dando ulteriore margine di manovra a Igli Tare e Massimiliano Allegri per le prossime mosse di mercato.