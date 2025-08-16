Emerson Royal Flamengo, inizio complicato: i tifosi brasiliani fischiano l’ex Milan

Emerson Royal Flamengo, i tifosi del Mengao lo prendono di mira: pioggia di fischi per l’ex Milan

L’avventura di Emerson Royal in Brasile non sta procedendo come sperato. Arrivato al Flamengo con grandi aspettative, il terzino ex Milan si trova già a fare i conti con un ambiente esigente e, per ora, poco conciliante. L’ultimo episodio, emblematico, è avvenuto durante la sfida di andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l’Internacional de Porto Alegre. Sebbene il Flamengo abbia conquistato una vittoria per 1-0 grazie al gol di Bruno Henrique, la partita di Emerson Royal si è conclusa con una sostituzione anticipata e, soprattutto, con una sonora bordata di fischi da parte della torcida del Mengao.

Il giocatore, al suo quarto match con la maglia rubro-negra, è stato costretto a lasciare il campo dopo i primi 45 minuti. A condizionare la sua prestazione è stato un problema fisico, una distorsione che, come ha ammesso lo stesso Emerson, ha compromesso la sua mobilità e il suo rendimento in campo. Un’attenuante non sufficiente, a quanto pare, per i tifosi brasiliani che non hanno esitato a manifestare il loro disappunto. Al termine dell’incontro, il terzino ha voluto affrontare la situazione con grande onestà e maturità, rilasciando dichiarazioni che rivelano un forte attaccamento alla professione e una comprensione del punto di vista dei tifosi, senza però minare la sua fiducia.

“Questo non mi ostacolerà mai. Sono un giocatore con una certa esperienza. È normale. I tifosi hanno il diritto di fischiare. Se non sono riuscito a giocare al mio livello, al 100%, hanno il diritto di dare la colpa a me. Credo che il mio problema iniziale, la distorsione, abbia finito per condizionare la mia partita. Non riuscivo a saltare o cambiare direzione”, ha dichiarato Emerson Royal, dimostrando di saper incassare le critiche e di riconoscere i propri limiti. Ma le sue parole non si sono fermate qui, esprimendo un senso di responsabilità e un desiderio di riscatto: “Questo non cambia nulla, non cambia la mia fiducia. Capisco il loro punto di vista, e loro capiranno anche il mio. Non sono un robot. Ho cercato di rimanere in campo il più a lungo possibile per aiutare il Flamengo. Se li ho danneggiati in qualche modo, mi scuso. Ma in campo, ero lì solo per aiutare il Flamengo“.

Dopo una sola stagione Emerson Royal ha lasciato il Milan, con Massimiliano Allegri che quindi non avrà l’occasione di testarlo nel suo nuovo scacchiere.