Emerson Royal, momento complicatissimo per l’ex terzino del Milan: il brasiliano già duramente contestato dai tifosi del Flamengo

Emerson Royal, i tifosi del Flamengo hanno già cominciato a contestare il terzino brasiliano ex Milan: momento complicatissimo

L’avventura di Emerson Royal al Flamengo non è iniziata sotto i migliori auspici. Il terzino destro, con un passato anche al Milan, sta affrontando un periodo difficile in Brasile, culminato con i fischi della torcida rossonera durante la recente sfida di Copa Libertadores contro l’Internacional di Porto Alegre. Un segnale d’allarme per un giocatore che, nonostante l’esperienza, sembra non aver ancora trovato la sua dimensione in Sud America.

La partita d’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores, vinta dal Flamengo per 1-0 grazie al gol di Bruno Henrique al 28′, ha visto Emerson Royal in campo solo per i primi 45 minuti. Un problema fisico lo ha costretto a lasciare il campo all’intervallo, sostituito in una mossa che ha scatenato la reazione dei tifosi. Al suo ingresso negli spogliatoi, i fischi dello stadio Maracanã hanno sottolineato la frustrazione della torcida per le prestazioni del giocatore, alla sua quarta apparizione con la maglia del Mengão.

Nonostante l’attenuante dell’infortunio, la reazione dei tifosi è stata chiara. Emerson Royal, dal canto suo, ha dimostrato grande maturità e professionalità nelle sue dichiarazioni post-partita, cercando di placare gli animi e spiegare la sua posizione. “Questo non mi ostacolerà mai. Sono un giocatore con una certa esperienza. È normale. I tifosi hanno il diritto di fischiare”, ha dichiarato il terzino, riconoscendo il diritto della torcida di esprimere il proprio disappunto.

Il problema fisico è stato il vero nodo della questione per Emerson. “Se non sono riuscito a giocare al mio livello, al 100%, hanno il diritto di dare la colpa a me. Credo che il mio problema iniziale, la distorsione, abbia finito per condizionare la mia partita. Non riuscivo a saltare o cambiare direzione”, ha spiegato, sottolineando come la limitazione fisica abbia gravemente compromesso la sua performance in campo. Queste parole mostrano un giocatore consapevole delle proprie difficoltà e desideroso di rassicurare i tifosi sulla sua dedizione.

L’ex milanista ha ribadito con fermezza che l’episodio non scalfirà la sua fiducia. “Questo non cambia nulla, non cambia la mia fiducia. Capisco il loro punto di vista, e loro capiranno anche il mio. Non sono un robot. Ho cercato di rimanere in campo il più a lungo possibile per aiutare il Flamengo. Se li ho danneggiati in qualche modo, mi scuso. Ma in campo, ero lì solo per aiutare il Flamengo”, ha aggiunto Emerson Royal, mostrando un’onestà e un impegno che i tifosi, a lungo andare, potrebbero apprezzare. La sua volontà di rimanere in campo nonostante il dolore dimostra un attaccamento alla maglia che va oltre le critiche immediate.

Per il Flamengo, la situazione di Emerson Royal rappresenta una sfida. Il club brasiliano ha investito sul giocatore e si aspetta un contributo significativo, specialmente in una competizione prestigiosa come la Copa Libertadores. L’adattamento a un nuovo campionato, un nuovo stile di gioco e una cultura calcistica diversa richiede tempo, e l’infortunio non ha certamente facilitato questo processo.

Mentre Emerson Royal cerca di ritrovare la forma migliore in Brasile, in Italia si continua a parlare di mercato e cambiamenti per il Milan. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero sta delineando la sua strategia per il futuro. Le scelte di Tare e Allegri saranno cruciali per il rilancio del Milan e per definire il profilo dei giocatori che andranno a rinforzare la rosa. Sebbene Emerson Royal sia ormai una parentesi passata per il Diavolo, il suo percorso in Brasile sarà sicuramente seguito con interesse da chi lo ha visto indossare la maglia rossonera.

(Fonte: Dichiarazioni post-partita di Emerson Royal)