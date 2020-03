Emergenza Coronavirus: le iniziative dei partner rossoneri

Emergenza Coronavirus: ecco il contributo offerto da partner e sponsor rossoneri per combattere questa situazione

In questo momento storico, in cui tutto il mondo sta combattendo contro l’emergenza Covid-19, riteniamo sia importante dare risalto al grande senso di comunità dimostrato dai nostri partner e condividerne tutte le iniziative virtuose messe in campo nella lotta al Coronavirus.

Inoltre, vogliamo ricordarvi che tutti noi possiamo dare il nostro contributo, partecipando alla raccolta fondi di Fondazione Milan, realizzata per sostenere la causa di AREU, che è in prima linea in questa emergenza e quotidianamente aiuta chi è stato colpito dal Covid-19.

BANCO BPM

Banco Bpm stanzia un planfond di tre miliardi da destinare all’economia colpita dall’emergenza coronavirus. “Il nostro ruolo di banca di riferimento per l’economia dei territori ci impone, in questo momento così difficile e incerto, di rendere disponibili nel più breve tempo possibile risorse supplementari necessarie a sostenere il tessuto socio-produttivo del nostro Paese”, ha dichiarato Giuseppe Castagna, Amministratore delegato di Banco BPM.

SKRILL

“Mi spezza il cuore nel vedere l’evolversi dell’emergenza nel mio paese”. Il messaggio del CEO di Skrill, Lorenzo Pellegrino, che attualmente si trova a Milano durante l’isolamento. In risposta a questa emergenza, Skrill ha eliminato ogni addebito extra:

FRECCIAROSSA

I medici reclutati dalla Protezione Civile, attraverso il bando dello scorso 20 marzo, viaggiano gratuitamente sui treni nazionali di Trenitalia. Sono 300 i medici della task force, che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali, impegnate nell’emergenza COVID-19.

LA MOLISANA

La Molisana acquista tre ventilatori polmonari per l’ospedale Cardarelli di Campobasso. I nuovi strumenti destinati al blocco operatorio della Terapia intensiva. La famiglia Ferro: “Siamo vicini alla comunità in questo momento di grande preoccupazione”.

PERONI

Birra Peroni in aiuto dei distributori del canale Ho.Re.Ca, mette in campo 20 milioni di euro per sostenere i distributori della filiera dell’Ho.Re.Ca. colpiti dall’emergenza Coronavirus e maggiormente penalizzati dalla chiusura di bar, ristoranti, pub e pizzerie.

A2A

A2A ha deciso di destinare due milioni in aiuto ai territori nell’emergenza Coronavirus. In particolare 800mila euro sono stati destinati al fondo istituito dal Comune di Brescia, altri 800mila al fondo del Comune di Milano e 400mila al Cesvi di Bergamo. “Un piccolo segno a favore del nostro territorio” ha detto il presidente del gruppo A2A, Giovanni Valotti.

LIMONTA

Emergenza Covid-19, tutti uniti contro il virus: il Gruppo Limonta Sport S.p.A., nostro partner storico, ha donato oltre 6.000mq di pvc destinato a uso sportivo per ricoprire l’intera pavimentazione dell’ospedale da campo che sta sorgendo a Bergamo.

TECHNOGYM

Technogym dona un milione di euro per l’acquisto urgente di postazioni e macchinari per i reparti di terapia intensiva di cui gli Ospedali della Romagna hanno bisogno. “In un momento di emergenza come questo è, più che mai, necessario sostenere il nostro sistema sanitario e l’incredibile lavoro che i nostri medici, infermieri ed operatori sanitari stanno svolgendo per arginare l’impatto del Covid-19”, ha commentato Nerio Alessandri Presidente di Technogym.

Fonte: acmilan.com