Embolo Milan, contatti continui con il Monaco per l’attaccante! Dovessero saltare Vlahovic e Hojlund Tare… Ultimissime notizie sui rossoneri

Nel suo recente editoriale per tuttomercatoweb.com, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fornito un’interessante aggiornamento sul mercato del Milan. Secondo Marchetti, il nome di Breel Embolo non è affatto sparito dai radar rossoneri, confermando che l’attaccante svizzero rimane un obiettivo concreto per la squadra di via Aldo Rossi.

La notizia arriva in un momento cruciale per il mercato milanista, che sta cercando di rafforzare il reparto offensivo dopo le partenze e le incertezze su alcuni giocatori. Embolo, attualmente in forza al Monaco, è un profilo che piace molto alla dirigenza per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Il giocatore, infatti, è un attaccante moderno, in grado di agire sia da punta centrale che da esterno, e la sua duttilità lo rende un’opzione molto appetibile per il tecnico.

Le voci su Embolo erano emerse già nelle scorse settimane, ma la conferma di Luca Marchetti rilancia con forza la candidatura del giocatore. L’operazione, tuttavia, non si prospetta semplice. Il Monaco valuta il suo attaccante una cifra considerevole, e la concorrenza di altri club europei potrebbe rendere la trattativa complessa. Nonostante ciò, il Milan sembra convinto di voler perseguire questa pista, e la conferma di Marchetti suggerisce che i contatti tra le parti potrebbero essere ripresi a breve.

La ricerca di un attaccante di livello è una priorità per il club, e il nome di Breel Embolo si aggiunge a una lista di possibili candidati che il Milan sta valutando attentamente. La situazione è in continua evoluzione, ma la certezza è che il club sta lavorando per portare a casa un profilo che possa fare la differenza.