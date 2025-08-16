Embolo Milan, cambia di nuovo tutto! Contatti nelle ultime ore, può arrivare a Milanello a queste condizioni

Embolo Milan, aggiornamenti continui sull’attaccante del Monaco: può arrivare a Milanello se saltassero tutti i piani A del club

Nonostante il mercato estivo sia in pieno fermento e il Milan stia valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo, un nome che continua a circolare con insistenza negli ambienti rossoneri è quello di Breel Embolo. Attualmente in forza al Monaco, l’attaccante svizzero sembrerebbe essere in una fase di rottura con il club del Principato, una situazione che i suoi agenti stanno cercando di sfruttare a proprio vantaggio, offrendo il giocatore con grande insistenza proprio al Milan.

A rivelare questo interessante retroscena di mercato è Matteo Moretto, una fonte sempre attenta alle dinamiche del calciomercato. Secondo Moretto, sebbene Embolo non sia attualmente la priorità assoluta del Milan e la pista non si sia ancora “scaldata” a sufficienza, la situazione potrebbe rapidamente cambiare. Il motivo è duplice: da un lato, la volontà del giocatore di lasciare il Monaco; dall’altro, la possibilità che il Milan non riesca a chiudere determinate trattative attualmente in corso.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan, unitamente alla nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ha ridefinito le strategie di mercato del club. Entrambi i dirigenti sono noti per la loro pragmaticità e per la capacità di cogliere le occasioni che il mercato offre. Embolo, con la sua fisicità, la sua velocità e la sua capacità di ricoprire più ruoli in attacco, potrebbe rappresentare un’opportunità molto interessante, soprattutto se le pretese economiche del Monaco dovessero allinearsi alle possibilità del Milan.

Il profilo di Embolo si sposa bene con l’idea di un attacco versatile e dinamico che Allegri potrebbe voler costruire. Il classe 1997 può agire sia come punta centrale che come esterno d’attacco, offrendo diverse soluzioni tattiche. La sua esperienza in campionati di alto livello come la Ligue 1 e la Bundesliga, unita alle sue presenze in Champions League, lo rendono un giocatore già pronto per affrontare le sfide del calcio italiano e internazionale.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il Milan sta ancora valutando altre opzioni primarie. Solo nel caso in cui queste piste principali non dovessero concretizzarsi, la situazione di Embolo potrebbe diventare estremamente calda. Gli agenti del giocatore, consapevoli del desiderio del loro assistito di cambiare aria, continueranno a lavorare per trovare una soluzione gradita, e il calciomercato Milan, con Tare al timone e Allegri alla guida tecnica, rimane un’opzione molto allettante. I tifosi rossoneri dovranno quindi tenere d’occhio gli sviluppi di questa potenziale trattativa, che potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane di mercato. Il Milan è sempre attento alle opportunità, e Embolo, in questo scenario di rottura con il Monaco, potrebbe rappresentare l’occasione giusta al momento giusto.