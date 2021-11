Giaccherini: «Ibra è sempre il numero uno, il Milan non è una sorpresa»

Emanuele Giaccherini ha elogiato Zlatan Ibrahimovic e ha spiegato come il Milan non possa più essere considerato una sorpresa

Emanuele Giacchierini, ex calciatore di Juventus e Chievo tra le altre ed oggi commentatore di DAZN, ha parlato in questi termini del Milan e del suo leader, Zlatan Ibrahimovic:

«A me non sta sorprendendo, anche perché già l’anno scorso il Milan aveva fatto molto bene. I giovani stanno facendo benissimo e in più c’è Ibrahimovic che è sempre il numero uno».