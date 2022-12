Milan, Elmas avverte: «Voglio vincere lo scudetto con il Napoli». Il giocatore del Napoli punta in alto e avverte le avversarie

Eljif Elmas ha parlato a De Marke Sports delle ambizioni del Napoli in Serie A: lo scudetto.

PAROLE – «Vogliamo divertirci e vogliamo continuare a vincere divertendoci. Per noi la Champions è un torneo importante, per il campionato speriamo che sia davvero la volta buona per vincere un trofeo. Mi auguro di vincere lo scudetto con il Napoli quest’anno».