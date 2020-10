Elliott-presenza europea: importanza assoluta, ecco il motivo

Per Elliott la presenza europea è fondamentale per risanare i conti. Attualmente il Milan ha riscontrato un rosso di…

Per Elliott è fondamentale restare in Europa. Vincere la competizione attuale ancor di più. I rossoneri, come riporta il Corriere dello Sera in edicola questa mattina, registrano un bilancio in rosso di 195 milioni di euro.

Qualora il team di Stefano Pioli vincesse l’Europa League, porterebbe nel casse rossonere un conguaglio economico di circa 45-50 milioni di euro, vitali per risanare i conti.