Elezioni Milano 2021: Baresi tra i papabili nomi come candidato sindaco

Elezioni Milano 2021: c’è anche Franco Baresi tra i papabili nomi come candidato sindaco per la lista del centrodestra

In vista delle prossime elezioni comunali del 2021 che si terranno a Milano, il centrodestra è alla ricerca di un profilo unitario da proporre. Il toto nomi per il candidato sindaco, come riporta il Corriere della Sera, ha coinvolto diversi nomi: tra quelli in lizza, scrive Calcio e Finanza, ci sono Paolo Veronesi, il presidente della fondazione creata dal padre Umberto, l’imprenditore farmaceutico Sergio Dompé, e addirittura l’ex capitano del Milan, Franco Baresi.

La coalizione politica di centrodestra si è riunita ieri negli uffici di Matteo Salvini: presenti Giorgia Meloni, Giorgio Tajani con Licia Ronzulli e, in collegamento su Zoom, anche Silvio Berlusconi.