Ekitike Milan: rossoneri ancora vigili ma c’è un ostacolo

Il Milan continua a muoversi in cerca dell’ultimo colpo di mercato prima della fine. In tal senso i rossoneri vigili su Ekitike ma..

Attaccante cercasi. Il Milan potrebbe chiudere il mercato estivo definendo il decimo acquisto di questa sessione con l’arrivo di vice Giroud. In tal senso i rossoneri restano vigili su Ekitike. Per il giocatore del Psg però c’è un ostacolo.

Nello specifico come riportato dalla testata francese ‘TeleFoot’, inoltre, l’ Eintracht Francoforte avrebbe avanzato una nuova offerta per un possibile prestito con opzione di riscatto. In questo scenario, però, come riportato dal portale transalpino, sembra che siano in crescita le possibilità di una sua permanenza a Parigi.